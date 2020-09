TAGLIO DI PO - Incidente fra due auto alle prime luci dell’alba sulla Provinciale 8, nel tratto di Taglio di Po, quasi a ridosso del ponte sul Po di Donzella. Ferito uno dei due conducenti, un 76enne che era al volante di una Seat ibiza. Ha riportato lesioni a spalla e gamba sinistra con 40 giorni di prognosi. L’altro automobilista è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. Come spesso accade in questi casi, i “pirati della strada”, di strada ne fanno poi ben poca: in Polesine, infatti, quasi tutti quelli datisi alla fuga dopo un incidente sono stati poi rintracciati. Come nel caso dell’uomo che era al volante dell’auto nell’incidente di sabato al chilometro 9 della Provinciale, alle 5.30: già poche ore dopo è stato individuato e denunciato per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso. Si tratta di un 32enne pescatore che vive poco distante, A. M. le sue iniziali.



RINTRACCIATO

Sono stati i carabinieri della Stazione di Ariano ad avviare e concludere rapidamente le serrate attività d’indagine che hanno permesso di rintracciare l’autista datosi alla fuga dopo lo scontro nel quale era rimasto ferito l’anziano. Nella mattina di ieri nella zona si sono verificati ben due incidenti di una certa rilevanza. Il primo sulla Romea, attorno alle 7.30, già in territorio veneziano, subito dopo il ponte di Cavanella d’Adige, all’altezza del mobilificio, al chilometro 77,300, dove si sono scontrate due auto con altrettante persone rimaste ferite. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi, la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, con l’intervento simultaneo di Suem, carabinieri, vigili del fuoco e personale di Anas, la Statale 309 è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni fin verso le 9, con la viabilità dirottata sulla rete viaria della frazione di Chioggia, che è inevitabilmente rimasta ingolfata visto il flusso che in quelle ore interessa la Romea.

INCIDENTE IN ROMEA

L’altro incidente della mattinata, invece, è avvenuto in territorio adriese, verso le 11, sulla Provinciale 45, fra Ca’ Bianca e Voltascirocco, all’altezza del rilevatore di velocità, poco prima del bivio con lo svincolo per Corbola e Ariano. A scontrarsi frontalmente un furgoncino Fiat Doblò, proveniente da Adria e una Lancia Y grigia proveniente da Loreo. Le tre persone che si trovavano a bordo, sono state tutte trasportate al pronto soccorso dal Suem, anche se solo per una le lesioni apparivano significative, mentre la polizia locale di Adria e i carabinieri si sono occupati dei rilievi e di regolare il traffico, anche in questo caso particolarmente consistente, vista l’arteria interessata e l’orario dell’incidente. Tuttavia, già poco dopo le 11.30 i due mezzi incidentati erano stati rimossi e il traffico ha ripreso a defluire, smaltendo gradualmente le lunghe code che si erano formate in entrambi i sensi di marcia.

