Rogo di capodanno a Beverare, individuati i responsabili: quattro ragazzini che avevano lanciato petardi

Petardi dietro il “rogo di Capodanno”, divampato verso le 22.30 della notte di San Silvestro, a San Martino di Venezze. Questa sembra essere stata individuata come la causa dell'incendio che ha avuto effetti devastanti, perché ha aggredito il grande fienile a cielo aperto di un'azienda agricola in via Venezia, alle porte di Beverare, dove si trovavano stoccate circa 2.500 balle. E quattro ragazzini, che hanno giocato lì attorno con i petardi, si trovano ora nei guai. O meglio, per due di loro, visto che altri due non hanno ancora 14 anni, quindi sono al di sotto dell'età che li può vedere penalmente responsabili. Invece, un ragazzo un po' più grande, ma non ancora maggiorenne è stato invece segnalato alla Procura per i minori di Venezia, mentre un quarto, il più grande del gruppetto, che ha già superato i 18 anni, è stato denunciato alla Procura di Rovigo per incendio.

Quella sera le fiamme hanno iniziato a divampare e fin dai primi momenti, visto il clima e la giornata particolare, era subito apparsa ipotizzabile una connessione proprio con botti e lanterne cinesi lanciati per festeggiare la fine dell'anno nuovo. I vigili del fuoco hanno lottato per oltre tre giorni prima di concludere l'intervento che li ha visti salutare l'anno nuovo in mezzo a fumo e fiamme. I danni per l'azienda sono stati stimati in circa 50mila euro. Dopo aver spento le fiamme e smassato il materiale bruciato, gli accertamenti sulle cause risultati essere proprio i botti di Capodanno.