TAGLIO DI PO - Renzo Padoan, 72 anni, eminente figura della scena politica e sociale di Taglio di Po, si è spento nelle prime ore di lunedì all'’Hospice dell’ospedale “Santa Maria Regina degli Angeli” di Adria. Padoan ha lottato per 16 anni contro il male e alla fine si è arreso lasciando tuttavia una preziosa eredità di ideali e valori. Lascia la moglie Oriana Rinaldi Biolcati, la figlia Elisa e il nipote Mattia di 10 anni che appena otto giorni prima aveva salutato e stretto al cuore. I funerali si terranno giovedì 19, alle 9.30, nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Taglio di Po, presieduti da padre Giancarlo Piovanello della Comunità Missionaria di Villaregia, amico personale di Renzo. Al termine della funzione il feretro sarà accompagnato al camposanto di Sant’Apollinare con Selva, frazione di Rovigo, dove sarà tumulato.

UNA VITA NELL'ENEL

Aver conosciuto ed aver lavorato con Renzo, nato in una modesta famiglia di campagna a Fenil del Turco, è stato per molti, a Taglio di Po un privilegio, un dono straordinario perché, anche se all’apparenza poteva sembrare brusco e severo, in realtà era gentile, generoso e gioviale. Renzo Padoan, penultimo di 6 fratelli, residente da moltissimi anni a Taglio di Po, si è diplomò nel 1969 all’Itis di Rovigo. Perito industriale con specializzazione in elettrotecnica insegnò la materia all’Enaip di Adria per poi passare alle dipendenze di Enel – centrale di Polesine Camerini-Porto Tolle - fino alla pensione avvenuta nel 2005. Il suo obiettivo, con l’avvenuta chiusura della centrale, era quello di realizzare, all’interno del sito, un museo perché venisse ricordato quello che è avvenuto sul territorio portando lavoro e ricchezza; aveva pure organizzato un convegno su tale tema ma l'idea non ebbe adeguato sostegno.

L'IMPEGNO POLITICO

Intenso è stato il suo impegno politico-amministrativo con la Democrazia Cristiana prima e il Partito Democratico poi. E’ stato consigliere comunale di Porto Tolle dal 1992 a dicembre 2002 con responsabilità di assessore ai lavori pubblici dal 19 giugno 1992 al 20 agosto 1999, e vicesindaco dal 10 maggio 1997 al 20 agosto 1999 con il sindaco Diego Prencisvalle. Da giugno 2004 è stato assessore esterno con delega ai lavori pubblici ed alle attività produttive del comune di Taglio di Po fino al 2009 con sindaco Margaret Crivellari. E’ stato presidente dell’Ambito territoriale Polesine acque e socio fondatore nel 2008 del Consorzio Delta Pul Service e vicepresidente di Fabio Biolcati fino alla fine del 2021