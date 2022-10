TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Dall'ultimo comunicato della Figc del Veneto emerge un caso di discriminazione razzista che riguarda la gara Euganea Rovolon-Tagliolese finita 3-1 del campionato Juniores Regionale, contro il direttore di gara di origine africana . « Riferisce l’arbitro - si legge nel comunicato della Federazione calcio - che per tutta la ripresa una decina di tifosi della società Tagliolese proferiva nei suoi confronti frasi di contenuto offensivo, nonch é espressive di discriminazione per nazionalità » . Di conseguenza viene inflitta una gara da disputare a porte chiuse alla Tagliolese, provvedimento sospeso per un anno dove per la società giallorossa intercorrerà il periodo di prova.

La parola della società

Alcide Mancin, direttore generale della Tagliolese si dissocia da eventuali cori o frasi, se ci fossero stati: «Noi certi cori non li abbiamo sentiti, la società si dissocia comunque in ogni caso, sia chiaro che se mai ci fossero stati, questi vanno assolutamente condannati. Sono tutti fatti da condannare in generale, il nostro club da anni non accetta questi pseudo tifosi che si permettono di offendere le persone » . Aggiunge Mancin: «Noi da 4 anni abbiamo in squadra il nigeriano e colonna Eze Ikenna Innocente, che arrivò da profugo dall’Africa e ed ora lavora con la ditta del nostro presidente; nel nostro settore giovanile abbiamo ragazzi italiani, moldavi, romeni, tailandesi, di ogni nazionalità e sono tutti ben accetti, per noi l’integrazione è un valore » . Poi suggerisce una soluzione che effettivamente si fatica ad adottare e alla quale dovrebbero essere le società le prime a contribuire : « Il regolamento è chiaro, dunque mi chiedo perché al momento di frasi ed offese a sfondo razzista, non si ferma la gara e si chiamano i carabinieri per individuare i responsabili in tribuna? E di conseguenza fatti provvedimento di Daspo? Perch é , se devo essere sincero non trovo giusto che la mia società, in questo caso seppur sospeso il provvedimento, debba giocare una gara a porte chiuse per colpa di altri».



