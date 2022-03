ROVIGO - Mai visti tanti soldi così. Pur con un bilancio deficitario che soffre a distanza di più di un decennio lo scotto della scelta di investire in derivati, che ancora la Provincia sta pagando a caro prezzo, per i lavori pubblici Palazzo Celio potrà godere già da quest’anno di un cospicuo fondo messo a disposizione dallo Stato.

Dopo la riforma Delrio del 2014, infatti , alla Provincia compete solo l’ordinaria manutenzione, ma non disponendo di risorse, non potrà effettuare interventi. Si affiderà , in ogni caso , a quelli previsti dai decreti ministeriali per le strade , che hanno previsto 2 milioni e mezzo per il 2022, cui andranno ad aggiungersi altri 491mila euro di un progetto non realizzato nel 2019 a causa di un ricorso che si è concluso ora a favore della Provincia.

IL CONSIGLIERE DELEGATO



«Da quando sono in Provincia , somme del genere non ne abbiamo mai gestite - afferma soddisfatto il consigliere provinciale Giovanni Rossi, con delega ai Lavori pubblici - a budget abbiamo 3 milioni di euro solo per le strade , su cui poi gioverà la scelta di fare un accordo quadro che ci consentirà di non ricorrere a tanti piccoli appalti e di snellire procedure e tempi tecnici di aggiudicazione. Tra l’altro ho riscontrato che posso fare affidamento su uno staff tecnico e un dirigente del settore preparati, disponibili e collaborativi. Tra strade, ponti e scuole potremo contare su un plafond di oltre 7 milioni di euro solo per quest’anno » .



STRUTTURE VIARIE



Altro capitolo , appunto, è quello che riguarda i ponti, per i quali è prevista la riqualificazione delle barriere stradali del cavalcavia dell’autostrada A13 per 740mila euro, la manutenzione dei manufatti sugli scoli consorziali per un milione 150mila euro e quella del ponte sul Po a Ficarolo sulla S p 86 per 134mila euro. Sarà messo in sicurezza anche il ponte sulla S p 30 di Botti Barbarighe e d effettuata la manutenzione straordinaria sul cavalcaferrovia di Arquà Polesine.

L’ultimo intervento riguarderà la demolizione e ricostruzione del ponte sul Po di Cavanella sulla Sp 41 per 2 milioni di euro, che è in fase autorizzativa , previo parere della Sovrintendenza , e che andrà in attuazione , però , nel 2023.



ISTITUTI SCOLASTICI



Per quanto riguarda le scuole , la Provincia ha previsto il rifacimento dei soffitti del liceo classico Bocchi di Adria per un milione e 200mila euro, il rifacimento di tutte le batterie igienico-sanitarie dell’Itc Maddalena sempre ad Adria, il rinnovo del manto di copertura e sistemazione degli intonaci all’Ipssa Bellini di Trecenta e il miglioramento dell’Istituto professionale industria e artigianato Enzo Bari di Badia Polesine.

Parte cospicua dei fondi sarà destinat a al miglioramento sismico e alla sanificazione di calcestruzzi dell’istituto magistrale statale Roccati di Rovigo (un milione e 600mila) e dell’istituto tecnico industriale e dell’Itis Viola di Rovigo (per un totale di un milione 635mila euro).



PALESTRE



Anche le palestre, ben dodici , beneficeranno di lavori su impiantistica e antincendio per un importo complessivo di 2 milioni di euro. Per le scuole i progetti definitivi sono quasi tutti stati approvati, quindi si tratterà di iniziare i lavori alla chiusura dell’anno scolastico.