PORTO TOLLE (ROVIGO) - Più di trentatremila euro nelle casse del Comune per la sicurezza delle spiagge. È la cifra di cui ha beneficiato l’amministrazione di Porto Tolle nell’ambito del progetto “Spiagge sicure estate 2023” per il quale il sindaco Roberto Pizzoli ed il Prefetto Clemente di Nuzzo hanno sottoscritto il protocollo d’intesa in questi giorni. Questa sottoscrizione fa parte delle iniziative del Ministero dell’Interno che ha destinato, anche per l’anno in corso, una quota delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana ai Comuni litoranei a maggior afflusso turistico, per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. Il Ministero ha confermato il finanziamento da quasi due milioni di euro riservato ai 60 Comuni litoranei individuati per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati Istat che presentino alcune caratteristiche. Porto Tolle è l’unico comune del Veneto ad essere statao inserito nella lista delle 60 municipalità interessate da questa iniziativa volta ad aumentare la sicurezza sulle spiagge.



IL PROGETTO



L’Amministrazione deltina ha deciso di impiegare tali risorse per la realizzazione di un progetto che è stato presentato e approvato lo scorso 20 settembre dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Entrando nel dettaglio, la progettualità prevede misure di implementazione del sistema di videosorveglianza lungo gli accessi alle spiagge e l’acquisto di un natante in grado di raggiungere anche punti del litorale difficilmente accessibili, al fine di potenziare le attività di controllo e vigilanza degli arenili e delle zone limitrofe.

«Il finanziamento è la conferma dell’attenzione che il Ministero rivolge alle esigenze di sicurezza dei territori – hanno commentato il Prefetto ed il primo cittadino portotollese - mentre gli interventi previsti contribuiranno in maniera significativa al rafforzamento del sistema di sicurezza urbana e partecipata in provincia di Rovigo».