Emergenza verifiche ponti, Raito chiede un piano di coordinamento provinciale

ROVIGO - Polesella è pronta a far fronte all'emergenza controlli sullo stati dei ponti sul proprio territorio.



Lo ha annunciato il sindaco Leonardo Raito che ha apprezzato la posizione espressa dal presidente della Provincia il quale ha sottolineato la necessità di sostenere un piano straordinario di verifiche e manutenzioni dei ponti presenti su tutto il territorio polesano.



“Noi, mutuando ciò che si fa in realtà che già praticano le analisi dei contesti – ha detto Raito -, abbiamo predisposto un piano di verifiche periodico che ci consentirà di monitorare, con continuità lo stato di salute dei nostri ponti, garantendoci sicurezza e operatività di interventi che, con tempismo, possono anche aiutare a contenere i costi per i soggetti proprietari o gestori dei manufatti. Auspico quindi che, essendo questa necessità comune a molte municipalità, il presidente Dall’Ara possa farsi interprete dell'attivazione di un accordo di programma in base al quale, tutti i soggetti coinvolti come Anas, Veneto Strade, Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, possano avviare un piano di monitoraggio cofinanziato che consenta di stilare una lista di priorità in grado di prevenire i rischi”. Verifiche serie a detta del sindaco di Polesella, potrebbero essere la chiave preventiva determinante per garantire soggetti gestori e amministratori, da brutte sorprese. “Rimane tuttavia fondamemntale – ha concluso Raito -, che le verifiche sui ponti vadano fatte fare a studi esperti, evitando di affidarsi a soggetti di non provata esperienza e titoli”. Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA