BADIA POLESINE - La Polizia locale salva un capriolo ferito. Ricevuta una segnalazione, gli agenti, ieri, hanno rinvenuto l’animale in località Boscovecchio. «Ci siamo recati sull’argine - racconta il comandante Luigi Sagliocco – con una pattuglia formata dal viceistruttore Marco Faccenda e dall’agente Daniele Frezzato. Senza la segnalazione da parte di un cittadino sarebbe stato difficile trovare l’ungulato. E’ stata chiamata la Polizia provinciale per conoscere meglio le condizioni dell’animale. A quanto si è capito non era stato ferito da un cacciatore, ma era probabilmente scivolato, rompendosi una zampa: era sdraiato e visibilmente sofferente». L’operazione della Polizia locale è proseguita per diverse ore, sempre nella speranza di riuscire a salvare l’esemplare. «L’intervento del veterinario è in corso e vedremo se si riuscirà a salvarlo prestando le cure necessarie».



ALTRE ATTIVITÀ



In queste feste la Polizia locale di Badia è inoltre attiva sul fronte Covid. «Dal lunedì alla domenica siamo impegnati a far rispettare l’applicazione delle norme – prosegue il comandante Sagliocco – siamo circa a 300 controlli di Green pass e a 50 esercizi verificati, compresi circoli privati come palestre e altri luoghi di aggregazione». Oltre a questo aspetto resta quotidiano il lavoro per rispetto del Codice della strada e viabilità. Sotto questo punto di vista, è stata particolarmente intensa l’attività compiuta nei giorni scorsi sulla riviera Adigetto a causa di un crollo patito da uno stabile prospicente la strada. «L’edificio è stato messo in sicurezza – conclude Sagliocco – Noi abbiamo provveduto a tutelare la pubblica incolumità per quanto riguarda la parte viaria. Ci sono stati alcuni disagi, ma ci siamo impegnati anche a regolare il traffico manualmente».