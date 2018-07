Senza trasferte e viaggi anche in Polesine è possibile arrampicarsi

di Mirian Pozzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Una struttura unica, che mancava nella provincia di Rovigo tanto da obbligare i sempre più numerosi appassionati a spostarsi nelle province vicine per approfondire gli allenamenti. Una piccola parete da arrampicata, infatti, è presente nella palestra delle Parenzo, alta 4,5 metri e realizzata anch'essa con i contributi dei progetti promossi dal Coni. Ora una vera parte c'è ed a Villadose. Per questo nella presentazione tutti gli interventi hanno ringraziato l'opera della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nel sostenere e promuovere le attività legate soprattutto alla cultura dello sport e del tempo libero, volano per prevenire le devianze giovanili. «La nostra Fondazione ha sottolineato Giuseppe Toffoli, vicepresidente della Fondazione Cariparo - è l'unica in Italia a valorizzare lo sport come importante opportunità per la crescita dei giovani e per il benessere psicofisico».