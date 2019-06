​Allarme Pfas sul Po: il caso va in Procura

di Francesco Campi

ROVIGO - I monitoraggi confermano una diffusa presenza di Pfas di nuova generazione nel Po e il direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio Nicola Dell'Acqua, già commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza alla contaminazione da Pfas nelle province di Vicenza, Verona e Padova, ha chiesto all'Arpav, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di inviare una relazione al procuratore della Repubblica di Rovigo. La stessa Arpav ieri ha...