Il pitbull in casa non ferma il raid dei ladri: rubata un'affettatrice

FIESSO UMBERTIANO - Nonostante la presenza di un cane pitbull all’interno dell’abitazione, i ladri sono comunque penetrati in casa ed hanno messo a soqquadro l’appartamento. Ha denunciare il furto è stata la signora Maria Grazia Colaiò residente in Fiesso Umbertiano in via Matteotti la quale ha raccontato che nell’asso di tempo che va dalle ore 18 alle 23 di domenica scorsa, <WC>i malviventi<WC1> sono entrati nella sua proprietà attraverso un cancello che da sulla pubblica via, privo di serratura, si sono portati nel retro dell’abitazione e con un cacciavite hanno forzato la serratura di una finestra, sono entrati in casa e con molta probabilità hanno reso inoffensivo il cane per rovistare poi armadi e cassetti.<WC> <WC1>Alle 23 <WC>al <WC1>rientro in casa in compagnia del convivente, hanno immediatamente capito che era accaduto qualcosa visto che il loro cane era tremante e impaurito che a differenza di tutte le altre volte non li aveva accolti che feste al loro ritorno in casa.

SCARSO BOTTINO <WC1>Dopo aver superato la paura hanno potuto constatare che oltre al disordine erano stati asportati solo un’affettatrice e <WC>50 euro<WC1>. Maria Grazia Calaiò ha poi ricordato di aver visto nei giorni scorsi aggirarsi nella zona un furgoncino bianco con a bordo due persone di sesso maschile. Del furto sono stati informato i Carabinieri della locale Stazione, intervenuti <WC>per gli accertamenti investigativi. © RIPRODUZIONE RISERVATA