Neopatentato si schianta con l'auto: lo trovano ubriaco e "fatto" di coca

ROVIGO - “Fatto” e “sbronzo”: alcol e cocaina non sono certo l’abbinata vincente per mettersi al volante. Tanto più che, il guidatore pericoloso, per sé e per gli altri, era un giovane che aveva appena preso la patente. Aveva l’età giusta, ma forse non la maturità sufficiente, viste anche quali sono state le conseguenze della sua improvvida decisione di guidare nonostante non fosse nelle condizioni di farlo: il giovane, infatti, è finito fuori strada nel centro abitato di Ceregnano, fortunatamente non riportando lesioni di particolare entità