Due auto restano bloccate tra le sbarre, il locomotore riesce a fermarsi

di Guido Fraccon

ADRIA - Hanno rischiato grosso e se la caveranno fortunatamente per loro con una multa molto salata.Due automobilisti indisciplinati si sono resi protagonisti ieri mattina, poco dopo le 10, alle barriere ferroviarie di via Peschiera, di una scena che ha fatto gelare il sangue agli utenti della strada di passaggio.I due, uno a bordo di una vettura e l’altro a bordo di un camioncino, forse per la fretta di arrivare chissà dove, hanno fatto i furbi e hanno tentato di passare sui binari in quei pochi secondi che seguono l’illuminarsi del semaforo rosso del passaggio a livello e precedono l’abbassarsi delle sbarre.