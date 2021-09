Il Parco del Delta Po sale cattedra: esempio al summit del G20 spiagge

ROVIGO - Il presidente del Parco naturale regionale veneto del Delta del Po e gestore della Riserva della biosfera Unesco Delta del Po, Moreno Gasparini, in occasione del summit del G20 spiagge, tenutosi a Jesolo, ha presentato l'esperienza del Delta in tema di sviluppo e turismo sostenibili. Il G20 spiagge è il network nazionale delle 27 destinazioni balneari (tra cui anche Rosolina Mare) che vantano almeno 1 milione di presenze turistiche, impegnato a definire il futuro delle coste italiane lavorando sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. La rete è diventata un punto di riferimento per tutte le amministrazioni, comunali e non, per confrontarsi sui temi del mare, dell'ambiente, della sicurezza, della fiscalità e dello sviluppo sostenibile. Il gruppo sta elaborando una proposta di legge che mira al riconoscimento dello status speciale di città balneare.

APPROFONDIMENTI ROVIGO PAY PORTO VIROIl Parco regionale Veneto Delta del Po dice no alle... ROVIGO PAY Attracco fluviale riaperto e subito sono arrivati i turisti

TAVOLA ROTONDA

Il presidente Gasparini è intervenuto alla tavola rotonda Transizione ecologica e destinazioni balneari: quali prospettive?. Moderatore dell'incontro è stato Giovanni Campeol, docente di Valutazione ambientale strategica allo Iuav di Venezia che ha sottolineato come Lo sviluppo sostenibile sia retto da un equilibrio tra tutela e rispetto dell'ambiente e del paesaggio e l'attività antropica. Sono intervenuti inoltre, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione, ponendo l'accento sulla necessità di avere una strategia di sviluppo sostenibile che sia condivisa tra pubblico e privato e sulla sostenibilità come attrazione turistica (per esempio le tradizioni gastronomiche e la stagionalità dei prodotti locali); Angelo Cartelli, direttore del Club del sole, che ha parlato della sinergia con il comune di Riccione nella riqualificazione urbana; Marino Masiero, vicepresidente nazionale di Assonautica Italiana, che ha sottolineato l'importanza dei porti turistici, spesso non sfruttati nel modo opportuno. Alberto Ballarin, assessore a cultura e turismo di Cavallino Treporti, ha presentato il progetto di turismo sostenibile del comune veneziano, primo in Europa per turismo en plein air.

COLLABORAZIONE

Gasparini ha sottolineato la necessità di collaborazione tra le destinazioni balneari della costa alto-adriatica proponendosi ai mercati internazionali in modo unitario, ma allo stesso tempo trasmettendo le caratteristiche di ogni singola località che si tramutano in esperienze uniche.