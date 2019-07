In coma vegetativo dal 2006 per un incidente, Paolo muore a 33 anni

di Giannino Dian

TAGLIO DI PO - A 13 anni dall’incidente che lo ha visto coinvolto nel 2006 sulla strada tra Adria e Cavarzere, si è spento il 33enne Paolo Pasetto. Era ricoverato al’ospedale di Dolo dove la salma verrà prelevata e condotta nella chiesa di San Francesco per le esequie celebrate oggi dal parroco frate Maurizio Vanti affiancato da frate Damiano Baschirotto, amico di famiglia. Tutta la comunità tagliolese piange il giovane, per il quale ha espresso il meglio dell’affetto e della solidarietà.Pasetto è rimasto per quasi 13 anni in stato vegetativo non essendosi mai risvegliato dal coma in cui era entrato quella tragica notte dell’incidente. La comunità è vicina alla famiglia con i genitori Roberto e Laura, molto conosciuti.