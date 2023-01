COSTA DI ROVIGO - I genitori lo hanno trovato senza vita nel garage di casa. La comunità di Costa di Rovigo è sconvolta per l’improvvisa perdita di un giovane operaio ventitreenne M.B., rinvenuto esanime nel locale dietro l’abitazione in cui viveva con i genitori. Una notizia che ha lasciato sgomento il paese. Il sindaco Giampietro Rizzatello ha deciso di proclamare per oggi, il lutto cittadino. «Era un gran bravo ragazzo - racconta il primo cittadino di Costa -. Lavorava alla Solmec di Costa. Era un ragazzo cresciuto in una famiglia normale e molto nota, che ha fatto tanti sacrifici. Una famiglia molto unita. La madre impiegata, il padre operaio, un fratello più giovane. Una morte, la sua, che rattrista tutti quanti ed è per questo che ho deciso di proclamare per oggi una giornata di lutto cittadino. Tutti i costensi infatti sono rimasti molto scossi una volta appresa la notizia della morte del giovane».

L’ULTIMO SALUTO

La morte, le cui circostanze sono al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuta mercoledì scorso. Già fissata la data dei funerali che si terranno oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e saranno officiata dal parroco don Silvio Baccaro. Entrambi i genitori del ragazzo sono molto conosciuti in paese, anche per il fatto di essere volontari dell’associazione Costa Eventi, che da qualche anno ha sostituito con successo la Pro loco nella realizzazione delle varie manifestazioni svolte in paese.

Lo stesso giovane era noto, anche per avere prestato servizio di scrutatore in Comune, in occasione delle ultime elezioni politiche, svoltesi a fine settembre scorso. «Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità, profondamente colpita da questa drammatica notizia e che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei famigliari del ragazzo, ho ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione - prosegue il sindaco Giampietro Rizzatello - Ho emesso apposita ordinanza, nella quale invito i titolari di attività commerciali e i pubblici esercenti, di evitare di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino».

Il funerale si terrà alle 15.30, con la salma che arriverà dalla Casa funeraria Ferrari di Polesella. Dopo la messa, proseguirà con destinazione Copparo, al Giardino della cremazione. «Sono vietate, dalle 15.30 e per tutta la durata della cerimonia funebre, attività ludiche e ricreative, incompatibili con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano. Invito la popolazione a partecipare in raccoglimento e rispetto, alla celebrazione del funerale, quale segno tangibile di solidarietà e condivisione».

Oltre ai genitori e al fratello, il giovane costense lascia anche la nonna e gli zii.