ABANO TERME - Un gravissimo lutto ha colpito il tenente colonnello Marco Turrini, comandante dal 2016 al 2020 della compagnia carabinieri di Abano, ora alla guida del Nucleo operativo provinciale di Treviso. Mercoledì è venuta al mancare la moglie Lara Benci, stroncata da un'emorragia cerebrale a soli 52 anni. Dallo scorso sabato era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Il suo quadro clinico era apparso subito estremamente grave e i medici nutrivano flebili speranze che potesse riprendersi.

L'accaduto

Lara Benci si trovava in casa, nell'abitazione di famiglia nel quartiere San Lorenzo di Abano, quando era stata improvvisamente colpita dal malore. A trovarla esanime la figlia di 17 anni che aveva subito allertato il 118. L'equipe medica arrivata dalla casa di cura euganea, una volta constatata la gravità delle sue condizioni, ne aveva deciso l'immediato trasferimento alla terapia intensiva del policlinico. A nulla sfortunatamente è servito l'impegno dei sanitari.

La commozione

La scomparsa di Lara Benci ha suscitato profondo dolore e commozione in tutti i militari della compagnia termale e delle stazioni territoriali del reparto, nonché dei colleghi trevigiani. Prima di trasferirsi nel quartiere San Lorenzo, la famiglia Turrini aveva risieduto per qualche tempo nell'alloggio riservato al comandante della compagnia, all'interno della caserma di viale delle Terme. Lara Benci aveva quindi contatti quotidiani con il personale dell'Arma del presidio. Dove oggi viene ricordato il suo carattere solare, sempre allegro; una donna colta, elegante, amante della musica e delle letteratura, piena di vita e di entusiasmo. Milanese di origine, aveva lavorato fino alla nascita della figlia, quindi aveva deciso di dedicarsi interamente alla famiglia.

Il legame

Nato a Padova, prima di assumere il comando del Nucleo operativo dell'Arma nella Marca, il tenente colonnello Turrini aveva, come detto, guidato per quattro anni la compagnia termale. Dal 1997 al 1999, in servizio nel Primo battaglione Piemonte di Moncalieri, si era occupato di gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi politici e sportivi. Dal 2000 al 2002 aveva ricoperto l'incarico di comandante del Nucleo operativo di Monza, per poi passare alla guida fino al 2006 della prima sezione del Nucleo investigativo della stessa città. Dal 2006 al 2008, era stato comandante della quinta sezione del Nucleo investigativo di Milano, per poi diventare capo della sezione operazioni e logistica e quindi dell'ufficio comando provinciale del capoluogo lombardo. Vanta numerose onorificenze ed encomi. Il funerale di Lara Benci sarà celebrato domani alle 11 nel Duomo di San Lorenzo.