Va dal medico a piedi, a 600 metri da casa sua: muore per strada

di Marco Scarazzatti

BOSARO -, ma non c'è mai arrivato. Unlo ha stroncato, verso le 8.30, che aveva appena oltrepassato la chiesa parrocchiale di San Sebastiano. È morto così, per strada,. Avrebbe compiuto 81 anni il 12 marzo.Giusto ieri mattina aveva deciso di recarsi dal medico assieme alla moglie Regina Loato, 73 anni. Si trattava di una visita di controllo per entrambi, dato che non c'erano state avvisaglie di nessun tipo. La coppia, che non ha figli, era uscita verso le 8 dalla propria abitazione di via Roma, sulla strada che da Bosaro conduce all'incrocio per Pontecchio. Randolo aveva deciso di percorre a piedi il tratto fino all'ambulatorio,, mentre la moglie lo aveva preceduto in bicicletta pensando magari a prendere il posto per entrambi. Dopo un po', non vedendo arrivare il marito, la signora Loato ha deciso di tornare indietro per capire cosa lo aveva trattenuto. Quando è arrivata all'altezza della trattoria da Celio, purtroppo non c'era più niente da fare. L'uomo era a terra, i soccorsi erano già arrivati insieme ai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali...