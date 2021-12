Accusa un malore, va al pronto soccorso ma si accascia e muore nel parcheggio

ROVIGO - Stroncato da un malore a pochi passi dall'ingresso del pronto soccorso. Il dramma si è compiuto attorno a mezzogiorno, nel grande parcheggio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire meglio cosa sia accaduto e quale sia stata la successione degli eventi. Purtroppo, il dato certo è che, nonostante l'immediato intervento del personale del Suem, che ha dovuto fare solo poche decine di metri per prestare soccorso all'anziano poco meno che ottantenne che si è accasciato subito dopo essere sceso dalla propria auto, non è stato possibile salvare l'uomo. Oltre agli operatori sanitari sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Squadra volanti per i necessari atti d'indagine. Verosimilmente l'uomo aveva accusato il malore e, per questo si era recato in ospedale. Ma la sua corsa verso il pronto soccorso è tragicamente risultata vana.