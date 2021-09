ROVIGO - Un altro lutto ascrivibile al Covid,il terzo in questo primo scorcio di settembre, il quinto negli ultimi venti giorni. A spegnersi, un 57enne di Taglio di Po che si trovava ricoverato in Terapia intensiva al San Luca e le cui condizioni sono precipitate in una decina di giorni, nonostante la doppia dose di vaccino ricevuta. L'uomo, che era arrivato nell'area intensiva di Trecenta negli ultimi giorni della prima settimana di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati