Stretta sui mercati di quartiere: domani si farà, martedì forse "salta"

ROVIGO Confermato il mercato del sabato, ancora in sospeso quello del martedì. Dopo l'ordinanza regionale che impone lo svolgimento dei mercati perimetrati con un unico varco di accesso separato da quello di uscita, gli uffici comunali sono al lavoro per dare la possibilità di svolgersi regolarmente anche al mercato settimanale del martedì. "Siamo assolutamente in linea con quanto dettato dall'ordinanza regionale – ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo -. Ci rendiamo conto che si tratta di un sacrificio enorme per la cittadinanza, in particolare per alcune categorie produttive e commerciali. Ma non ci sono alternative. I numeri continuano ad essere preoccupanti e quindi è necessaria la collaborazione da parte di tutti. Ci saranno controlli per assicurare che gli assembramenti non possano causare ulteriori problemi. Per il momento non stiamo comunque valutando la chiusura di piazze o strade - ha concluso Gaffeo -, stiamo però verificando la possibilità di ulteriori controlli da parte della Polizia Locale in collaborazione con il volontariato, su piste ciclabili e altri percorsi di passeggiate, sempre per evitare assembramenti. Raccomando a tutti i rodigini di essere consapevoli e rispettosi delle norme, perché solo così e tutti insieme, riusciremo ad evitare ulteriori provvedimenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA