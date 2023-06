ADRIA (ROVIGO) - Dai banchi di palazzo Tassoni ai banchi di scuola per sostenere l’esame di Stato. Tra i 1.594 ragazzi polesani che ieri hanno affrontato la prima prova scritta, il compito di italiano di quello che un tempo, quando è nato esattamente 100 anni fa, si chiamava esame di maturità, c’era anche la neo diciannovenne ( ha compiuto gli anni da poche ore, essendo nata il 20 giugno 2004 ) , Vittoria Paccagnella, l a più giovane assessore d’Italia. La Paccagnella , che ha sostenuto l’esame all’istituto agrario Munerati di Rovigo, il quattro volte sindaco di Adria Massimo Bobo Barbujani ha attribuito, circa due settimane fa, le deleghe in materia di Politiche g iovanili, Gemellaggi, Comunicazione e Servizi d emografici.

La prima prova

Come è andata la notte prima degli esami? Era agitata e ansiosa? « Né l’uno né l’altro. Diciamo che avevo la giusta tensione per affrontare questa prova che rappresenta una tappa importante nella vita di una persona. Era il primo esame della mia vita. Dirò di più. Sono anche andata a letto più tardi del solito » .

Quale traccia ha scelto? « Ho scelto la traccia su Oriana Fallaci, il brano tratto dal libro “ Intervista con la storia ” ’. Onestamente non ce lo aspettavamo. Io e i miei compagni di classe ipotizzava m o che uno dei temi caldi di quest’anno fossero i cambiamenti climatici, sicuramente una traccia molto appetibile per noi dell’ A grario » .

Perché ha scelto quella traccia e come pensa di essere andata? « L’ho scelta perché secondo il mio punto di vista , era sicuramente la traccia che mi affascinava di più. Credo e spero di essere andata bene. Ho ponderato come sviluppare il compito e ho consegnato l’elaborato verso le 13.40 ».

L’impegno in giunta