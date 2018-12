Addio alla "fatina dell'amore": Lucia, la cartomante che prediceva gli amori dei Polesani

di Ilaria Bellucco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LENDINARA - Si è spenta, la, portata via ada una malattia che ha spento il suo sorriso conosciuto in tutto il Polesine e oltre. La lendinarese, che ha sempre fatto parte della comunità delle frazioni di Treponti e Molinella, è venuta a mancare ieri nell'hospice Casa del Vento rosa dov'era stata ricoverata per una malattia che nel giro di pochi mesi non le ha lasciato scampo. Lascia il marito Maurizio, i figli Maik e Max, e gli altri parenti e amici che ora piangono la sua scomparsa. Lucia Sole, che come nome d'arte aveva scelto di farsi chiamare fatina dell'amore, era nota soprattutto comeche leggendo ioffriva di predire