CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Un lutto che unisce due comunità. Dopo quasi dieci anni passati a lottare contro una terribile malattia, Fabrizia Bragioto, di 61 anni, si è spenta mercoledì all'ospedale di Rovigo. La donna viveva con la famiglia a Castelguglielmo ed era molto conosciuta anche a Villanova del Ghebbo, dove, infatti, aveva lavorato in Comune come responsabile finanziaria dell'Ufficio ragioneria, fino alla pensione. Tante amministrazioni si sono avvicendate e hanno apprezzato la professionalità e la cortesia della signora, virtù riconosciute dall'attuale sindaco Gilberto Desiati: «Fabrizia Bragioto ha lavorato per oltre trent'anni alle dipendenze del comune di Villanova: era una brava persona, dedita al lavoro e sempre disponibile con i cittadini».



Un impegno riconosciuto pubblicamente dalla comunità nel settembre 2019, quando la donna era stata premiata con la consegna dell'onorificenza di San Michele Arcangelo. Si tratta di un premio promosso dal comune di Villanova del Ghebbo, rivolto alle persone che si sono contraddistinte per le attività svolte tra cultura, istruzione, economia e sport. Maurizio Passerini, sindaco di Castelguglielmo, si stringe ai parenti colpiti dalla grave perdita: «Fino a tre anni fa era una mia paziente - ricorda il sindaco e medico di base - la ricordo come una signora in gamba, una donna intelligente e una grande professionista nel suo lavoro. Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione comunale, le condoglianze ai familiari». La donna lascia il marito Lodovico Davì, i figli Luca e Riccardo, i moltissimi parenti e amici. I funerali sono stati celebrati ieri mattina in chiesa a Castelguglielmo. Al termine della cerimonia, il corteo funebre ha accompagnato Fabrizia per l'ultimo viaggio verso il cimitero locale.