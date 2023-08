ROVIGO - Lavori in vista per ponte Marabin. Prenderà il via il prossimo 11 settembre, con termine fissato al 22 settembre, l'intervento di manutenzione nel sottopasso ferroviario della linea Bologna-Padova all'inizio di via Amendola, che Rete ferroviaria italiana, proprietaria di tutte le infrastrutture, ha affidato alla ditta bellunese Impresa Silvio Pierobon Srl. Un intervento che servirà a garantire la sicurezza del sottopassaggio, già più volte sottoposto a "stress", con più di un camion che negli anni passati ha sbattuto contro la struttura non calcolando bene l'altezza. Già oggetto di vari interventi manutentivi, questa volta il sottopasso sarà interessato da una cura approfondita, con i lavori che andranno avanti per oltre dieci giorni. Durante questo periodo, inevitabilmente, ci sarà qualche disagio per la circolazione, visto che verrà istituito il senso unico alternato per i mezzi da e per via Amendola. Per i pedoni, invece, il sottopasso sarà impercorribile.



I MANUFATTI

Non si tratta dell'unico intervento ai ponti cittadini. Perché sono in partenza anche i lavori di rinforzo strutturale e risanamento conservativo del ponte del Bassanello, di quello di via Martiri di Belfiore detto "della Fonderia" e di quello di via Amendola, il "Rezzinella vecchio". Si tratta di un intervento finanziato con un milione di euro di fondi del Pnrr. Ad aggiudicarsi l'appalto, l'impresa Girardello di Porto Viro. I tre ponti necessitano da tempo di un radicale intervento di manutenzione. Non a caso proprio i ponti del Bassanello e della Fonderia sono stati indicati tra i manufatti sui quali intervenire in via prioritaria. Nel febbraio 2022 una crepa profonda, con segni di distacco tra le parti, si è aperta sulla sommità del ponte di via Martiri di Belfiore, da una balaustra all'altra attraversando l'intera carreggiata, allarmando residenti e passanti che hanno allertato i vigili del fuoco, prontamente intervenuti per un sopralluogo. Invece solo pochi mesi prima, nel luglio 2021, il ponte aveva destato preoccupazione per via di pietrisco e calcinacci che si erano depositati sulle due mensole sottostanti e anche il punto di raccordo delle due pile portanti della struttura del ponte appariva segnato da crepe.

Proprio la formazione di crepe si è verificata, alcuni anni fa, anche al ponte del Bassanello, in viale Porta Po all'incrocio con la Circonvallazione ovest che ha portato, dopo le verifiche strutturali, ad arretrare il punto di sosta al semaforo per evitare la stop prolungato dei mezzi sulla struttura, oltre poi a lavori di alleggerimento della pavimentazione stradale stratificata negli anni. Nell'agosto dello scorso anno, invece, sul ponte Fonderia sono stati eseguiti indagini e rilievi sulla staticità e le relative prove per il rinforzo strutturale da parte di una ditta specializzata. Tuttavia i vari sopralluoghi hanno dimostrato come non fosse necessario chiudere l'infrastruttura al traffico e neanche prevedere una riduzione di carico, come era stato fatto al Bassanello.



TRAFFICO MODIFICATO

Anche per questi tre interventi ci saranno ripercussioni sulla viabilità, con divieti e modifiche che saranno in vigore fino al termine previsto di fine dei lavori. Che non è proprio vicino, trattandosi, secondo le previsioni, del 31 marzo del prossimo anno. Nel frattempo, quando sarà eseguito l'intervento sul ponte Rezzinella vecchio, sempre in via Amendola, ma all'intersezione con via Lina Merlin, in direzione centro, sarà in vigore il divieto di accesso, con direzione obbligatoria a sinistra sulla bretella Merlin. Per i lavori al ponte del Bassanello, invece, saranno chiusi il marciapiede su un lato e il tratto di pista ciclopedonale in corrispondenza del relativo sottopasso, mentre i mezzi in transito su viale Porta Po procederanno a senso unico alternato regolato da movieri. Per il lavori al ponte Fonderia, infine, via Martiri di Belfiore all'incrocio con via Viernheim sarà chiusa in direzione centro, con obbligo di svolta a sinistra in via Viernheim, mentre in direzione Sant'Apollinare, all'intersezione con corso del Popolo, via Martiri di Belfiore sarà chiusa al transito, con accesso consentito solo ai frontisti fino al ponte sull'Adigetto.