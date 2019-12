Ladri in casa, due colpi in pochi giorni. Paura nelle frazioni

di Ilaria Bellucco

TRECENTA - Tornano a colpire i ladri, che questa volta si sono introdotti in una casa a Pissatola di Trecenta lunedì sera verso l’ora di cena. L’episodio è avvenuto in via Campagnan, la strada che collega Pissatola a Giacciano con Baruchella, a due passi dalla piazza della frazione. Erano quasi le 20 quando ignoti e indesiderati visitatori sono entrati da una finestra per svaligiare la casa di una famiglia della zona. Per colpire hanno approfittato della breve assenza della padrona di casa. Probabilmente tenevano...