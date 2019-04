di Francesco Campi

ROVIGO - E’ da anni che la presenza dinelle acque dei fiumi polesani è stata attestata e certificata. E il problema non riguarda solo il Po, ma anche il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco, in particolare nello scolo Poazzo, e, in un caso, anche l’Adige. Il “Monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque superficiali del Veneto 2013 – 2018” pubblicato il 16 aprile dall’Arpav ne dà semplicemente una conferma: «I bacini idrografici interessati sono: Brenta, Fratta Gorzone, Bacchiglione, bacino scolante nella laguna di Venezia, Fissero Tartaro Canalbianco, Livenza, Po e Sile». Ma viene fatta anche un’importante precisazione: «Dal 2018, il limite di quantificazione per il Pfos (acido perfluoro-ottansolfonico) è stato ulteriormente abbassato a 0,2 nanogrammi per litro, raggiungendo i livelli richiesti dalla normativa che fissa a 0,65 nanogrammi per litro lo standard di qualità ambientale medio annuo per questa sostanza. Il miglioramento del livello di misurazione del Pfos ha fatto emergere nel 2018 una situazione di diffusa presenza del Pfos nelle acque superficiali interne a concentrazioni maggiori dello standard di qualità ambientale medio annuo».