VILLANOVA DEL GHEBBO - Si svolgeranno oggi, mercoledì 5, alle 15 nella chiesa San Michele Arcangelo di Villanova del Ghebbo i funerali di Federico Zilli, 38 anni, residente a Due Carrare (Padova) e colpito da un malore fatale il 30 dicembre. Il pronto intervento dei sanitari e il ricovero all'ospedale civile di Padova non è servito a salvare la vita di questo giovane ingegnere di Villanova del Ghebbo, dove abita ancora la madre Sandra. Un tragico destino ha unito questo ragazzo dolce e mite al padre Gianni, stroncato anch'egli da un malore nell'agosto scorso. Alla mattina aveva fatto un giro al mercato di Rovigo e nel pomeriggio il destino lo ha strappato alla moglie che deve ora sopportare un altro straziante dolore. Una famiglia molto nota e impegnata a vari livelli in società. Piange Lendinara che l'aveva conosciuto, ma il dolore grande è per il suo paese natio che vede una famiglia ancora colpita da una così grande tragedia. Domani ad accompagnarlo ci saranno la madre, il fratello Lorenzo con Anna e Martina e tutti gli amici e conoscenti del giovane.