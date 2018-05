Si schianta in moto contro il guard rail mentre torna a casa: Ivan muore a 44 anni

BAGNOLO DI PO - Un uomo è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto a Bagnolo di Po, nel rodigino. La vittima si chiamava Ivan Barbini, 44 anni, di Trecenta (Rovigo). L'uomo, attorno alle prime ore di oggi stava facendo ritorno a casa in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail. Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto sul colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA