ROVIGO - Un impatto contro un'auto che non ha lasciato scampo al motociclista in tardissima serata di oggi, 3 agosto. La vittima è Francesco Ferrari, 23 anni, da molti conosciuto come barista di locali del centro storico del capoluogo. La dinamica è tutta da ricostruire per quanto accaduto in viale Porta Po, tra il semaforo del Bassanello e la rotatoria con la Tassina.