Violento frontale tra due auto: muore un 76enne, un ferito grave

LENDINARA - Un tragico, questa mattina poco dopo le 8, sulla Regionale 88 fra Lendinara e Badia è costato la vita ad un 76enne -, di Lendinara, anche se era più conosciuto a Lusia dove aveva vissuto a lungo - che si trovava a bordo della sua Ford Fiesta e che stava procedendo in direzione Lendinara. Per lui, nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare, L'impatto, violentissimo, all'altezza del chilometro 15, poco distante dal nuovo autovelox, è stato con una Fiat Croma che procedeva in senso opposto. Anche l'altro conducente ha riportato gravi ferite, anche se non è in pericolo di vita. I rilievi sul posto sono a cura della polizia locale di Lendinara.