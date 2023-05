Occhiobello. Scontro frontale tra due auto, tre feriti ricoverati in ospedale

OCCHIOBELLO - Poco dopo le 12,30 di oggi, giovedì 25 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 16 in via Fiesso a Occhiobello per un incidente frontale tra due auto: tre feriti, cinque persone coinvolte.

I pompieri arrivati da Castelmassa hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente dell’auto finita nel fossato e la passeggera. Tutti i feriti, tra cui una persona che viaggiava sull’altra auto, sono stati presi in cura dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in elisoccorso e ambulanza in ospedale. Assistiti sul posto dai sanitari le altre due persone che viaggiavano a bordo dell’auto rimasta in strada. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.