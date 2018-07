Bungalow in fiamme nel camping. Famiglia vicentina in ospedale

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

/Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSOLINA MARE - Unelettrico e le fiamme che in un momento si propagano all'interno del: cinque casette sono state colpite dall'incendio che è scoppiato questa notte nel. Unaè stata trasportata in ospedale a Padova per una probabileda fumo. Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco di Adria.