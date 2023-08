ROVIGO - Lo storico hotel Granatiere è pronto a essere trasformato in uno studentato. Questa è la più probabile destinazione progettuale voluta dalla nuova propriet à dell’ ex albergo di corso del Popolo. La nuova proprietà, che fa capo alla Dominus Srl di Massimo Turri, ha commissionato il progetto al geometra Giovanni Vanzetti, visto che aveva seguito tutta la precedente parte di restyling dell’imponente edificio. Il progetto di Vanzetti è già praticamente finito. In realt à l’idea di convertire il Granatiere in uno spazio tutto dedicato agli studenti era emersa anche prima che la Dominus Srl acquistasse la struttura. Vanzetti, gi à quando stava lavorando sulla ri s trutturazione del l’immobile , aveva lui stesso sottolineato come più di qualcuno gli avesse proposto la soluzione alternativa di pensare a un luogo di accoglienza degli studenti. Questo anche perch é a Rovigo è noto come il problema di trovare appartamenti in affitto per chi viene a studiare in uno dei tre corsi universitari o al conservatorio statale Venezze, sia sempre più sentito, stante la carenza di posti letto , a parte lo studentato costruito in area Censer .

Vanzetti , quindi, si sta occupando di creare stanze, ma anche uffici , mentre è sfumata l’idea di realizzare un bar ristorante nella terrazza panoramica dell’ultimo piano del Granatiere. Qui verr à creata , invece , una sala conferenze. Il settimo piano è considerato magico da l professionista , dato che si può vedere tutta Rovigo, con una panoramica del tutto inedita.



OBIETTIVO CONSERVATORIO



Ci deve essere , però, un gestore per lo studentato , in quanto è un investimento che Dominus fa , ma è un’ azienda che si occupa di fotovoltaico e affini. Solo il conservatorio del Venezze da solo po trebbe usare tutti gli spazi previsti, perché c i sono alcuni insegnanti che vivono in bed and breakfast e sarebbero felicissimi di avere una stanza nel vicinissimo Granatiere.

« Con 700-800 mila euro si finiscono i lavori di ripristino della struttura - sottolinea Vanzetti - l o studentato avr à una trentina di stanze, di cui due, se il Venezze fosse interessato, potrebbero andare al conservatorio come locali di prova. Il progetto è gi à stato presentato in Comune più di un mese fa. C’era anche l ’ipotesi di trasformare tutto in appartamenti, ma questa non mi piace, in quanto non ci sono posti auto e poi si sente troppo la musica proveniente dai vicini locali. Al limite un’enoteca sarebbe possibile al piano interrato. Il conservatorio Venezze potrebbe essere il soggetto più interessato ad avere le stanze in locazione. Il progetto per andare avanti con vetrine e tutto il primo piano è depositato, mentre quello dell o studentato è in attesa di avere una risposta dal Comune. A me piace molto e c’è tanto spazio. In realtà ho preparato anche qualcosa di molto versatile, ovviamente sar à la propriet à a decidere sul da farsi » .

Il Granatiere era stato messo all’asta per 1.350.000 euro a fine marzo dello scorso anno, per poi essere acquistato all’inizio di quest’anno per circa 600mila euro dalla Dominus. Inaugurato nel 1871, anche se il primo nucleo risale al 1861, ha conosciuto importanti lavori di rifacimento dal 2013 al 2017, dopo che l’albergo era stato chiuso nei primi mesi del 2013 appunto . È da tutti chiamato la terza torre di Rovigo, dopo quelle medievali Mozza e Don à . Con i suoi 152 anni del sito (non del grattacielo, naturalmente) è uno degli alberghi più vecchi del Polesine. Attualemnte è un edificio di sette piani che si trova davanti al palazzo delle Poste, sviluppandosi su una superficie di 1.700 metri quadrati. La struttura antisismica e antincendio, con elementi di coibentazione parziale in fibra di carbonio, presenta una facciata ventilata e > pannelli solari . Negli obiettivi iniziali della ristrutturazione c’erano 21 stanze, una sala polivalente per conferenze multimediali con 30 posti a sedere, la possibilità di un centro benessere, una terrazza bar panoramica fruibile d’estate e d’inverno direttamente dall’esterno grazie a uno dei due ascensori collegati direttamente al settimo piano , ma ora cambia tutto .