Con la Giulietta sotto al camion: distrutta. Il conducente esce miracolosamente illeso

ROVIGO - La Giulietta si è macabramente deformata, infilandosi con il muso sotto a un camion che trasportava collettame, in un tamponamento avvenuto sulla A13, lunedì sera, attorno alle 18. Praticamente tutto il parabrezza dell'Alfa Romeo si è incuneato dentro la parte posteriore del camion, entrata nell'abitacolo per quasi tutta la sua larghezza e per una notevole profondità, con il tettuccio arricciato come una scatola di sardine.Un'immagine da brividi quella che si è posta ai soccorritori, con la Polizia stradale della sottosezione di Altedo-Malalbergo, guidata dal comandante Paolo Piccinin, immediatamente intervenuta sulla corsia verso Bologna, poco dopo il casello di Occhiobello ma prima del ponte sul Po. Tuttavia, incredibilmente, ilche era al volante è rimasto illeso. Un grosso choc per tutti, ma un vero e proprio miracolo.