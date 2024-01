Rovigo. Giardiniere condannato per violenza sessuale e lesioni: con la scusa di usare il bagno era entrato in casa di una 50enne

ROVIGO - Un 46enne è stato condannato per violenza sessuale e lesioni a 6 anni e 2 mesi più diecimila euro di provvisionale dal Collegio del tribunale di Rovigo. I fatti contestati sono successi a maggio del 2022 ad Este (Padova).

Una donna di 50 anni che viveva da sola, originaria della provincia di Rovigo, testimone di Geova, sarebbe stata violentata dall'indagato, un giardiniere di origine indiana, che aveva chiamato per tagliare l'erba. L'uomo aveva chiesto di usare il bagno e una volta entrato in casa avrebbe aggredito la vittima. Questa la ricostruzione dell'accusa, accolta dal Collegio. La difesa ritiene invece che si sia trattato di un rapporto consensuale e ha annunciato che impugnerà la sentenza in Corte d'Appello.