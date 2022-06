GAIBA - E’ iniziato ieri a Gaiba, il torneo Wta 125, l’unico in Italia su erba naturale. Il primo turno del Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia-Rovigo, in svolgimento fino a domenica (finale di doppio alla mattina e di singolare al pomeriggio) al Tc Gaiba, uno degli eventi tennistici più importanti in Italia e l’unico che si disputa su erba naturale. <WC>

<WC1>A Gaibledon si sono disputati i primi match della manifestazione con montepremi da 115mila dollari (15mila alla vincitrice). La prima a staccare il pass per il secondo turno è stata la svizzera Ylenia In Albot, che ha sconfitto la testa di serie numero 8, la francese Chloe Paquet in due set, rappresentando la prima sorpresa del torneo. Al secondo turno anche l’italiana Lucia Bronzetti (n.72) che ha lasciato tre game alla lituana Giustina Mykulskyte. Avanza la rumena Ana Bogdan che contro Linda Fruhvirtvova ha impiegato un set a trovare il ritmo giusto. La Bogdan sarà la compagna di doppio di Martina Trevisan, dopo che la Cocciaretto è stata costretta al ritiro. <WC>

<WC1>Al posto della Cocciaretto nel tabellone di singolare è entrata Alena Fomina Klotz. La Svizzera festeggia anche la vittoria di Susan Vandecchi che assieme a Matilde Paoletti ha dato vita al match più combattuto ed equilibrato della giornata, durato due ore e mezza. La francese Harmony Than si è imposta sulla ventitreenne ungherese Fanny Stollar, e sarà la prossima avversaria della Bronzetti. <WC>

<WC1>Questi i risultati: Ylenia In-Albon b Chloe Paquet 6-4 6-2, Lucia Bronzetti b Giustina Mykulskyte 6-1 6-3, Ana Bogdan b Linda Fruhvirtvova 7-5 6-0, Susan Vandecchi b Matilde Paoletti 6-3 6-7(5) 6-4; Harmony Than b Fanny Stollar 7-6 (3) 6-1.<WC>



LE DICHIARAZIONI



La<WC1> Bronzetti, sorridente dopo la vittoria, ha raccontato: <WC>«<WC1>Per me è la prima esperienza su un campo in erba naturale. I rimbalzi sono bassi e quindi ci si deve piegare sulle gambe. L’atmosfera è bella, sono tutti molto gentili ed è tutto molto comodo essendo un piccolo paese. E’ bello essere qui. E poi giocare su questa superficie ti fa già sognare Wimbledon<WC>»<WC1>. <WC>La <WC1>Vandecchi dopo il suo difficile match ha affermato: <WC>«<WC1>Ho fatto fatica ad ambientarmi sulla superficie, con questo rimbalzo molto basso per cui devi andare incontro alla palla e andare a rete. E’ stato difficile ma c’era una bella atmosfera, c’era già tanta gente. Sto partecipando anche agli eventi, è così bello dopo due anni e mezzo stare assieme. Il caldo non mi ha dato fastidio, siamo abituate e non c’è tanta umidità come ad esempio agli Us Open dove io ho sofferto di crampi<WC>»<WC1>. <WC>



IL PROGRAMMA



Oggi le partite inizieranno alle 10.30 con questo calendario: campo centrale Sara Errani contro Brengle (Usa) seconda testa di serie; Van Uytvanck (Belgio) prima testa di serie contro la Wild Card Ferrando (Ita), Diatchenko contro Stefanini (Ita); alle 16 Minnen (Belgio) settima teste di serie, contro Baindl (Ucraina); Campo 1 Pattinama Kerkhove (Olanda) contro T. Maria (Germania), Blinkova, quinta testa di serie, contro Rus (Olanda), Masarova (Spagna), quarta teste di serie, contro Liu (Usa), Fomina-Klotz contro Di Sarra (Italia); campo 3 Parry (Francia), sesta testa di serie contro la Wild Card, Pigato (Italia), Zuger (Svizzera) contro la Wild Card, Delai (Italia).<WC>

<WC1>Alle 13.30 Kania-Chodun (Polonia), quarta testa di serie, contro Lechemia (Francia), Bandecchi (Svizzera) contro In-Albon (Svizzera), Bonaventure (Belgio) contro Voracova (Repubblica Ceca,. Potapova seconda testa di serie contro Sizikova. Tutto da vedere il match tra la testa di serie numero 1, Alison Van Uytvanck (n.46), contro Cristiana Ferrando, la ventiseienne di Santa Maria Ligure. La Errani è subito chiamata ad un match difficile sulla carta, contro la testa di serie numero 2 del seeding, la statunitense Madison Brengle (n.56). <WC>



IL GALÀ DI LENDINARA



Ieri mattina, le tenniste, dopo avere visto sabato sera villa Morosini a Polesella e domenica mattina palazzo Roverella a Rovigo, hanno potuto visitare il museo della giostra di Bergantino. Questa sera saranno a palazzo Malmignati di Lendinara, in occasione della seconda cena di gala, dopo quella organizzata in occasione del sorteggio in diretta del tabellone.<WC>

<WC1>L’ingresso <WC>è<WC1> libero nelle prime giornate di gara, con prenotazione obbligatoria, mentre sarà previsto un biglietto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. <WC>