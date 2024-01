ARIANO NEL POLESINE - Per l’ultimo saluto a Matteo Bucci il Palasport di Ariano era pieno come San Siro per le partite più importanti del suo amato Milan. Lacrime e sorrisi si sono alternati durante l’addio al diciottenne spentosi mercoledì a causa d el terribile male che in 3 anni se lo è portato via. Tanta gente , soprattutto giovani: i compagni di scuola dell’istituto alberghiero Cipriani dove frequentava la quinta, i compagni di squadra dell’Arianese tutti in divisa , che gli hanno dedicato uno striscione che rimarrà appeso al Comunale del capoluogo come simbolo d e ll’amicizia incrollabile con gli amici di una vita con cui guardava le partite e si divertiva. Tante persone che si sono strette attorno alla sua famiglia: i genitori Elisabeth Merli e Stefano Bucci, presidente del consiglio locale, il fratello maggiore Anthony, i nonni e tutti i parenti.



TRE SOGNI PER MATTEO



Il parroco don Gabriele Fantinati ha descritto i tre sogni di Matteo: « Il primo la famiglia, era così legato ai genitori che penso ne volesse una. Matteo era innamorato del calcio e del Milan per cui l’altro sogno era sicuramente fare il portiere, tanto che i suoi guantoni lo accompagneranno . L’ultimo desiderio, forse nato negli ultimi anni di scuola superiore , era quello di aprire un panificio e fare il pane. Chissà se da qualche parte nascerà un forno di Matteo » . Al termine della liturgia i primi a parlare sono stati i genitori che hanno voluto ringraziare quanti sono stati presenti per poi rivolgersi al figlio: « La tua presenza è stata un dono prezioso per tutti, non basterebbe un libro a raccontarti. Hai sempre vissuto con curiosità e senza timore, non ti sei mai fatto intimorire neanche quando negli ultimi tre anni la vita ti ha messo di fronte alla sfida più grande. Chissà che paura avevi e quante domande, ma non ci hai mai fatto pesare nulla sulle spalle e hai combattuto fino alla fine, riempiendo le nostre vite di amore puro. Anche se eri diventato il nostro gigante buon o , per me rimarrai sempre il mio cucciolino: vola alto Matteo».

Nel suo intervento la sindaca Luisa Beltrame ha detto : « Sopravvivere a un figlio è la prova più tremenda per un genitore » e, citando Papa Giovanni Paolo II , « Non abbiate paura: Matteo ci ha dato un importante messaggio di amore per la vita ed esempio per i giovani di prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro » .



I MESSAGGI DI CORDOGLIO



A manifestare vicinanza anche Lilli Zangirolami per l’Auser Adriani: « A noi come comunità rimane l’immagine di chi ha combattuto fino alla fine, il sorriso di un ragazzo che ha preso la vita a morsi gustandola fino in fondo », e Mara Santarato per la Pro Loco , « Sei la nostra meravigliosa onda d’urto».

A leggere il messaggio per l’Arianese calcio è stata l’assessora Martina Boscolo: « Grazie del tempo trascorso con noi, ringrazia mamma e papà che ti hanno accompagnato senza essere mai ingombranti. Quando non hai più potuto giocare hai seguito la squadra in panchina. Ci lasci un’eredità importante quella di diventare persone migliori » . A ricordare Matteo sono stati poi i cugini, i docenti e i compagni di classe del Cipriani, nonché gli amici che si sono alternati raccontando aneddoti con protagonista il ragazzo: un uragano di bontà e simpatia capace di farsi perdonare qualsiasi cosa con un semplice sorriso. Prima dell’uscita del feretro spazio anche per un brano rap scritto da un amico e la proiezione di un video con le sue foto : 18 anni per sempre, Matteo l’indimenticabile Bucci.