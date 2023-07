Rovigo. Soldi sottratti all'anziana, l'ordine dei frati cappuccini prende provvedimenti nei riguardi del confratello: «Siamo sbigottiti»

ROVIGO - Arriva una presa di posizione da parte dei frati cappuccini sulla vicenda del loro confratello indagato per aver sottratto a un'anziana facoltosa vicentina quasi 460mila euro.

«I frati cappuccini veneti - scrivono in una nota - hanno appreso, con profondo dolore e sbigottimento, che un loro confratello è attualmente indagato in fase preliminare da parte della Procura di Vicenza per il reato di circonvenzione di persone incapaci. Il frate in questione, che ha agito tenendo all’oscuro i superiori dell’Ordine, si è dimostrato collaborativo con gli organi inquirenti e ha fornito una dichiarazione spontanea che spiega e ridimensiona le circostanze degli avvenimenti riportati a mezzo stampa. Il governo della Provincia religiosa dell’Ordine, che in via precauzionale ha già preso provvedimenti per limitare le attività ministeriali del religioso, sta facendo quanto nelle sue possibilità per contribuire con gli inquirenti a fare chiarezza sulla triste vicenda, ancora tutta da verificare, che coinvolge il confratello».