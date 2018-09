Stagiste in mini, le parti trovano l'accordo: querela ritirata

remissione della querela, ovvero il ritiro della denuncia, nei confronti dell'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo e del pm di Rovigo, poi sospeso dal ruolo, Davide Nalin accusati di stalking e lesioni personali gravi ai danni di una 32enne piacentina che partecipò alla scuola di formazione "Diritto e Scienza". Questa mattina a Piacenza la prima udienza davanti al giudice monocratico, che ha anche disposto una perizia tecnica. Prossima udienza fissata per il 6 novembre. ROVIGO - C'è stata la, ovvero il ritiro della denuncia, nei confronti dell'ex consigliere di Statoe del pm di Rovigo, poi sospeso dal ruolo,accusati die lesioni personali gravi ai danni di unache partecipò alla scuola di formazione "Diritto e Scienza". Questa mattina a Piacenza la prima udienza davanti al giudice monocratico, che ha anche disposto una perizia tecnica. Prossima udienza fissata per il 6 novembre.

«C'è stata la remissione della querela: una conciliazione tra le parti all'esito di una vicenda comunque travagliata e di un rapporto affettivo che certamente esisteva». Lo hanno affermato gli avvocati Vittorio Manes e Beniamino Migliucci, difensori di fiducia di Davide Nalin e Francesco Bellomo al termine della prima udienza davanti al giudice monocratico del tribunale di Piacenza. I due imputati non erano presenti in aula all'udienza. «Il giudice - hanno detto i legali - letti gli atti, le memorie difensive e le consulenze presentate dalla difesa ha ritenuto di dover disporre un approfondimento tecnico sugli atti per verificare l'esistenza delle condotte contestate a Bellomo e Nalin, e per verificare se queste possano aver influito sulle conseguenze psichiche lamentate e contestate nel capo di imputazione».

