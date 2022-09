Obbligo di minigonna al corso per magistrati: assolti Bellomo e Nalin

VENEZIA - «Classico, per gli eventi burocratici; intermedio, per corsi e convegni ed estremo per eventi mondani». Alla scuola di formazione giuridica Diritto e Scienza dell'allora consigliere di Stato Francesco Bellomo, 52 anni, e per cui l'attuale sostituto procuratore di Venezia, Davide Nalin, 42 anni, era responsabile della rivista di pubblicazioni scientifiche, il dress code delle studentesse era una regola da seguire, pedissequa.



Per le procure di Bari, prima, e Bergamo, poi, anche l'obbligo di rispettare un certo stile nel vestire era parte di quelle «sistematiche condotte di sopraffazione, controllo, denigrazione e intimidazione consistite nel controllare le attività quotidiane, le relazioni personali e in genere le frequentazioni» attraverso chiamate, messaggi e indagini via social network nei confronti di quattro corsiste della sede di Milano dell'istituto. Erano state loro nel 2018 - con le loro denunce - a far esplodere il sexgate della scuola di formazione.Dello scandalo ora non resta pressoché nulla dopo la decisione del giudice dell'udienza preliminare di Bergamo che ha prosciolto nel merito delle accuse il pm Davide Nalin (difeso dall'avvocato padovano Ernesto De Toni) dall'unica contestazione di violenza privata e stalking verso una corsista; e ha fatto lo stesso con Bellomo: accusato di aver perseguitato e maltrattato quattro corsiste, è stato prosciolto in riferimento a tre casi mentre per uno il fascicolo è stato mandato in procura a Massa per valutare il reato perché lì, ha sostenuto il gup di Bergamo, è avvenuto il primo reato e lì si deve (se è caso) radicare il processo.



LA STORIA

La chiusa di ieri è il punto finale di una storia intricata anche sul fronte dell'iter processuale. Il fascicolo nasce a Bari (dove c'è una sede della scuola, l'altra, oltre a Milano, è a Roma) perché la procura lo collega ad un fatto precedente, datato 2011: vengono sentite le corsiste, raccolto il materiale e gli articoli e si chiede il processo per Nalin e Bellomo, che aveva una relazione con ciascuna delle quattro aspiranti pm. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese non viene abbracciata dal gip che manda i due magistrati a processo. La prima udienza però è quella buona per il trasferimento a Bergamo di tutto l'incartamento.

E lì si riparte da capo: indagini lampo, richiesta di rinvio a giudizio, interrogatorio difensivo per arrivare alle due udienze del 20 settembre e di ieri.



IL RACCONTO

Prima che i pm bergamaschi chiedano - di nuovo - il processo, il 20 settembre Nalin fa una lunga confessione in aula, assistito dal penalista De Toni. Racconta che non sapeva delle relazioni di Bellomo con loro e che, lui essendo coordinatore dei redattori della rivista e dovendo scrivere un articolo (poi pubblicato sulla Treccani sotto la voce Giurimetria), aveva bisogno di contattare la corsista nei cui confronti gli era contestata l'accusa e che era la cofirmataria della ricerca. E che l'avevano cercata nei giorni di Natale 2014 solo perché Bellomo sembrava preoccupati dal fatto di non averla più sentita: erano iniziate chiamate e messaggi che per lei, così aveva fatto mettere agli atti, altro non erano se non violenze e persecuzioni.

Ieri è stata poi la volta di Bellomo, della sua versione dei fatti snocciolata lungo quattro ore di dichiarazioni che hanno spinto il gup a sposare le richieste delle difese rimandando al mittente la proposta di un processo.



IL CALVARIO

Dopo la sospensione nel 2017, il 24 marzo scorso Davide Nalin era tornato a indossare la toga di sostituto in procura a Rovigo.

Il via libera gliel'aveva dato il Consiglio superiore della magistratura annullando tutte le sanzioni disciplinari nate dopo l'esplosione dello scandalo e dalle successive indagini. Nella sentenza pronunciata dalla Sezione disciplinare nel settembre 2020, la seconda grave accusa non era stata riconosciuta fondata nei suoi confronti ed era, così, arrivata un'assoluzione per essere rimasti esclusi gli addebiti. Ora l'assoluzione.