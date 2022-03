BADIA POLESINE - L’amministrazione aumenta la propria dotazione di foto trappole nella lotta ai rifiuti e insiste nella campagna di sensibilizzazione contro gli abbandoni sul territorio comunale. Come annunciato alcune settimane fa il Comune ha provveduto all’acquisto di altri due dispositivi che andranno ad arricchire la dotazione del Municipio. Dopo l’investimento fatto l’anno scorso l’amministrazione ha deciso di continuare su questa strada nella speranza di arginare la piaga degli abbandoni in centro e periferia. « Abbiamo acquistato due nuove foto trappole che collocheremo in base alle segnalazioni di abbandoni – spiega l’assessore all’Ambiente Stefano Segantin - Questi due dispositivi andranno ad aggiungersi alle altre due foto trappole in nostro possesso. La previsione è quella di prenderne una quinta, qualora se ne riscontrasse la necessità ».

LA COLLABORAZIONE



Per contrastare il problema degli abbandoni segnalati lungo il territorio comunale, l’esponente della giunta rilancia anche la collaborazione con Plastic free che porterà domenica 10 aprile ad un nuovo evento del gruppo che si batte per sensibilizzare ad un mondo ripulito dalla plastica con cui il Comune di Badia ha siglato un protocollo d’intesa che ha sancito l’intesa tra volontari e amministrazione. « Ci prepariamo a questa nuova giornata ecologica come già avvenuto saremo a fianco di Plastic free in un’iniziativa che si terrà il mese prossimo e a cui abbiamo invitato anche i volontari dell’Anc e i cacciatori veneti. Ci si concentrerà a ridosso degli impianti sportivi di via Martiri di Villamarzana e si guarderà all’area della Provincia bonificata. Vogliamo migliorare ulteriormente questo ambiente che è stato pulito, ma dove qualcuno è andato subito ad abbandonare altri rifiuti. Il consiglio è quello di continuare a segnalare alle forze dell’ordine se necessario. Speriamo che questi episodi diminuiscano progressivamente, ma c’è bisogno della collaborazione da parte di tutti i cittadini e del loro supporto per un ambiente pulito. Tra le altre attività – aggiunge Segantin - abbiamo quasi concluso le pulizie nell’area interessata dal contributo ottenuto qualche tempo fa e bonificato un’altra zona in via Masetti » .

L ’ assessore aggiorna anche su un’altra iniziativa: la progettualità per il riutilizzo della stazione ferroviaria che ha accompagnato gli ultimi mesi. « C’è anche il coinvolgimento del nostro onorevole Giacometti in modo da arrivare il prima possibile al comodato d’uso » .