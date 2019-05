Fornaio ucciso per strada da un attacco di cuore mentre consegna il pane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARQUA' POLESINE - Si è accasciato a terra, improvvisamente, mentre camminava in via XX Settembre, in pieno centro ad Arquà Polesine, a pochi passi dal “Bar Mazzetti” e, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem subito accorso, il suo cuore si è fermato.Giuliano Genesini, storico e amato fornaio, si è spento così, ieri mattina, piegato da un infarto che non gli ha lasciato scampo, a meno di dieci giorni dal suo 59esimo compleanno.