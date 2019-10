Agenti nel condominio per un altro arresto, poi hanno notato un particolare

Gli agenti dovevano notificare un'ordinanza di carcerazione definitiva nei confronti di Ervis Bekshiu, 35 anni, che però era già sospettato di altri reati. I poliziotti si sono presentati a casa sua con l'unità cinofila ed i cani anti droga ed hanno trovato nell'appartamento sette chili di marijuana divisa in sacchetti oltre a 7 mila euro. Nelle pertinenze del condominio, inoltre, è stato rinvenuto un etto e mezzo di cocaina che al momento non è stata attribuita a nessuno. L'intuito degli agenti li ha portati a perquisire un secondo appartamento dello stesso condominio abitato da X. M., il 28 enne.

BOARA POLESINE (ROVIGO) - La fabbrica delleera a Boara Polesine. Gli uomini della Squadra Mobile, infatti, hanno scoperto unper la produzione su larghissima scala diin un appartamento di un condominio nella frazione. In casa hanno trovato un 28enne di origini albanesi, X.M., immediatamente arrestato. Nell'operazione sono stati arrestati due cittadini albanesi, uno di 35 e il ventottenne, che ora si trovano in carcere a Rovigo.Oltre adin sasso, infatti, la polizia che si è presentata con i cani del Nucleo cinofili di Padova ha trovato anchein una inconsueta forma di, che non ha reagito ai test rapidi della scientifica e che al momento non è stata quindi identificata, probabilmente usata per “tagliare” le metanfetamine ma non è da escludere che possa avere a sua volta effetti psicotropi.In ogni caso, quello scoperto, come hanno spiegato il commissario capo Gianluca Gentiluomo, che guida la Mobile di Rovigo ed il sostituto Alessandro Coltro che giuda la sezione antidroga, appare essere un laboratorio ai primissimi gradini della produzione di droga su larga scala, dove erano presenti frullatori, mascherine, lame e presse, che secondo gli inquirenti veniva stoccata, lavorata e rivenduta ancora come “semilavorato” prima dell'ultima trasformazione e della vendita ai consumatori finali.