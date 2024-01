Edoardo Gaffeo si è dimesso da sindaco dopo l'uscita del Pd dalla maggioranza, ma si ricandiderà

ROVIGO - Il sindaco Edoardo Gaffeo si è dimesso. Dopo la decisione del direttivo del Pd rodigino di uscire dalla maggioranza di mercoledì sera, questa mattina il primo cittadino ha comunicato la fine del suo mandato, non avendo più una maggioranza e comunque dopo anni di scontri e tensioni con il partito, tanto che già nel maggio 2021 si era dimesso, ritirando poi la scelta dopo la ricomposizione della maggioranza con la mediazione di Achille Variati. Gaffeo ha constatato probabilmente che questa volta anche chi del gruppo consiliare gli era vicino e lo sosteneva, negli ultimi mesi si è allontanato e non sono mancate le critiche di questi stessi alla giunta. Le dimissioni sono state protocollate e sono irrevocabili, ma diventeranno effettive, per legge, fra due settimane. L'amministrazione era in scadenza quest'anno e sarebbe andata comunque al rinnovo. Arriverà, dunque, un commissario a gestire i mesi che mancano alle elezioni. Gaffeo ha sottolineato, però, che si ricandiderà e in questi mesi lavorerà a un progetto politico che ovviamente non vedrà coinvolto il Pd. Anche nel 2019 la coalizione vedeva liste civiche in campo, oltre al Pd.

