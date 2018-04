Grande successo del duo Benji & Fede, teenager anche dalla Toscana con madri al seguito

Particolari sul Gazzettino dell'8 Aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Successo di pubblico al centro commerciale La Fattoria di Rovigo per il terzo grande. Il duoha fatto registrare oltre un migliaio di fans in delirio, soprattutto ragazzine dai 14 ai 22 anni, giunte da tutta la provincia, ma anche dalle città vicine come, così pure da lontano, come gruppetti arrivati da Empoli, Arezzo, Firenze e Pisa con al seguito anche le, pure loro molto appassionate del genere pop proposto dai cantanti emiliani.Sul palco i due musicisti modenesi si sono fatti fotografare e baciare, ma hanno anche firmato a ripetizione autografi sui cd.