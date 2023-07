ROVIGO - Il treno del blues fa sosta al Censer di Rovigo da domani a domenica, con la prima di tre serate da non perdere per il gran finale della 36ª edizione del DeltaBlues. Gli appuntamenti - dalle 21 - cominciano con la finale nazionale delle selezioni dell’International Blues Challenge (Ibc). Sono in concorso Sacromud, Ellen River e il duo “Alberto Visentin and Rob Daz” per accedere alle finali della competizione che ogni anno a Memphis, nel Tennessee, è la più grande rassegna mondiale di performer blues. In oltre 20 club di Beale Street il concorso indetto dalla Blues Foundation raccoglie annualmente più di 260 spettacoli di artisti che, sulla strada verso la finalissima all’Orpheum Theater, possono trovare premi in denaro, riconoscimenti e la possibilità di mettersi in vetrina per l’industria musicale.



BLUES CHALLENGE

A gennaio alla 37ª edizione del concorso sono stati incoronati Frank Sultana, musicista della Sydney Blues Society, nella categoria solo-duo, mentre la band texana guidata dal talentuoso chitarrista 20enne Mathias Lattin ha trionfato nella categoria gruppi. Ha ben figurato anche il vincitore dell’edizione italiana 2022 dell’Ibc, Ale Ponti, che sabato tornerà al DeltaBlues tra gli artisti di punta di questa edizione del festival, dove ora cercheranno di raccoglierne l’eredità la band di Maurizio Pugno, i Sacromud (nella scorsa edizione del Deltablues aprirono il concerto di Alex Britti), e poi Elena Ortalli, giovane cantautrice e strumentista emiliana con il nome d’arte Ellen River, e infine il duo formato dal chitarrista Alberto Visentin e dal trombettista Roberto Dazzan “Rob Daz”: insieme spaziano tra blues, rock, funk e reggae e sono capaci di “giocare” con i vecchi brani tradizionali della cultura afroamericana, creando un’atmosfera di rara sensibilità grazie a sonorità multicolori.



LA PRIMA SERATA

Dalle 22, invece, il DeltaBlues 2023 offrirà lo spettacolo-evento di uno dei maggiori talenti del blues made in Italy: Gennaro Porcelli, chitarrista di Edoardo Bennato, suonerà con la sua RR band (nome in onore del compianto Rudy Rotta, con Pippo Guarnera all’hammond e al piano, Renato Marcianò al basso ed Enrico Cecconi alla batteria), e presenterà al pubblico del Censer il suo nuovo album “Me, you and the Blues”, il suo terzo disco da solista. Il chitarrista napoletano è al fianco di Bennato dal 2005 ed è stato definito da pubblico e critica “il gioiello del blues italiano”. Nel nuovo disco, tra brani inediti e altri riarrangiati, la sua maturità artistica ha raggiunto il culmine: agli appassionati di blues farà così ritrovare tutti gli elementi tipici del genere, raccolti in un album registrato al 95% in presa diretta per mantenere tutte le emozioni che sa regalare nei propri concerti. Il finale della prima serata al Censer sarà con il concerto, dalle 23, della Honey Island Swamp Band. Il gruppo di New Orleans prende il nome da una palude al confine tra Louisiana e Mississippi, e il nome è quanto mai azzeccato per la band che si rifà, in modo originale, alla mescolanza musicale di blues, rhythm and blues, funky, country e cajun, che insieme diventano New Orleans style. Il biglietto d’ingresso è a 5 euro, unico e non numerato: 4 euro per età tra 14 e 17 anni, gli over 64, possessori della UniverCity card, i soci di Coop Alleanza 3.0 e di Rovigo Jazz Club e Slow Food Rovigo. Ingresso è gratuito fino a 12 anni compiuti. Prevendita online attiva su www.diyticket.it: nella serata dell’evento il botteghino apre alle 19.30. Per informazioni: 06.0406 oppure al 346-6028 609; email all’indirizzo info@enterovigofestival.it.