Crisi di Giunta nel Comune a Rovigo: il Pd non appoggia più il sindaco Gaffeo

ROVIGO - Si apre la crisi di Giunta al Comune di Rovigo. Il Pd ha annunciato «con disappunto e critica» - dice una nota del direttivo provinciale - che non darà più l'appoggio alla maggioranza del sindaco Edoardo Gaffeo, ritenendosi libero di votare i vari provvedimenti secondo coscienza, «valutando le delibere proposte mettendo al primo posto il bene della città».

«Le vicende amministrative che hanno coinvolto la nostra città in queste settimane (Iras, AS2, polo natatorio) - prosegue la nota dei Dem - sono la testimonianza di una municipalità, guidata dal prof. Gaffeo, che non ha saputo ascoltare, non ha voluto coinvolgere, non è riuscita a governare, anzi ha prodotto i danni che sono sotto gli occhi di tutti».