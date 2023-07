ROVIGO - Il Gruppo Iqt, rodigino, si espande ancora, continuando nel cammino di crescita avviato l'anno scorso, quando Fvs Sgr Spa è entrata nella compagine ed è stato acquisito il 70% di Tfe Ingegneria, una società specializzata nell'offerta di servizi ingegneristici con particolare riguardo a quella degli impianti energetici. Iqt Consulting Spa, o anche Gruppo Iqt come detto, è una società specializzata nei servizi di ingegneria e architettura per reti infrastrutturali di telecomunicazioni, idriche, energetiche, oltre che nei servizi dedicati a grandi patrimoni immobiliari pubblici e privati, che ora ha acquisito il 51% del gruppo padovano Hmr, impegnato nei servizi ingegneristici relativi in particolare alle opere idriche, idrauliche, marittime e ambientali.

L'investimento

«L'acquisizione di Hmr - afferma la nota di Iqt - si innesca in un percorso di crescita per linee esterne condiviso dai soci storici e dal management del Gruppo con Fvs Sgr (società controllata dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo), socio finanziario del Gruppo da dicembre 2022, che prevede di costruire un operatore integrato e trasversale con competenze multisettoriali sfruttando la piattaforma organizzativa già sviluppata dal Gruppo negli ultimi anni. La crescita del Gruppo Iqt proseguirà sia per vie interne, grazie al portafoglio ordini che assicura una visibilità oltre i 24 mesi, sia mediante aggregazioni con operatori complementari per competenze settoriali e/o presenza geografica». Il volume d'affari di Iqt è passato da circa 17 milioni di euro nell'anno 2021 a circa 28 milioni nel 2022 (una crescita annua pari a circa il 60%) e prevede di raggiungere un valore consolidato 2023 superiore a 40 milioni, con tassi di crescita sempre sostenuti. «Iqt presidia il mercato domestico con 11 sedi (oltre alla presenza in India con Iqt In) e 552 persone (di cui 103 assunte negli ultimi sei mesi) e prevede l'apertura di altre sedi per completare la copertura del mercato nazionale. Il Gruppo è in continua crescita nel mercato dell'ingegneria e successivamente alle operazioni di M&A, si posiziona tra i primi 20-25 players del settore in Italia, vantando rapporti consolidati con i principali operatori di riferimento. Tra i clienti rientrano, per citarne alcuni, Telecom Italia, Vodafone, Inwit, Windtre, Iliad, Fastweb, Open Fiber, Ericsson, Rai Way Cellnex, società del gruppo A2A, società del gruppo Enel, Terna, Snam Rete Gas, Renovit, Invitalia, Iren, Cap, Aqp e Poste Italiane».

I commenti

Hmr entra «a far parte di un gruppo solido ed in forte crescita - commenta Giulia Redi, amministratore delegato delle società del gruppo Hmr - con l'entusiasmo e la volontà di contribuire ad apportare ulteriore valore al nuovo gruppo tramite la nostra professionalità e tradizione. Riteniamo che per Hmr questa unione possa essere promotrice di crescita, sviluppo e innovazione garantendo sempre e comunque la qualità del nostro operato e continuando a mettere al primo posto la soddisfazione del cliente, fornendo altresì nuovi orizzonti e prospettive, arricchiti dalla collaborazione di una realtà solida, strutturata e con competenze complementari alle nostre».

«La risorsa acqua definita "oro blu" - commenta Andrea Cavecchia, amministratore delegato di Iqt - è una delle risorse insostituibili, il settore dell'ingegneria del ciclo idrico, idraulica, marittima e ambientale è, sempre più, di interesse con investimenti nella digital trasformation e Pnrr. L'operazione Hmr è funzionale allo sviluppo del piano industriale di Iqt e anche grazie agli ottimi rapporti già instaurati con le figure di riferimento della società, siamo certi di interpretare un ruolo da protagonisti anche nel business del water management sia in Italia che come supporto strategico per il mercato del Sudest asiatico con Iqt In».