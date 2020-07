Nessun nuovo contagio al Covid in Polesine, guarito anche l'ultimo ospite a Fratta

ROVIGO - E' guarito anche l'ultimo ospite disabile della Struttura di Fratta Polesine colpito dalla positività al Covid-19 e non si registrano altri casi di contagio. lo ha detto il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella ricordando anche in totale i positivi al coronavirus da inizio epidemia sono 455. "Le Rsa sono attualmente senza alcun contagio - ha spiegato Compostella - Si confermano le due positività dei coniugi residenti in Basso Polesine,che presentano sintomatologia dai primi di luglio. Sono contatti diretti di una signora risultata positiva, asintomatica, residente nel veneziano. L’allerta rimane sempre alta nonostante non siano presenti focolai e non ci risultino situazioni a rischio. La possibilità che il virus riaffiori è sempre viva e, proprio per questo, l’Ulss lavora per isolare i possibile contatti con tempestività.

Sono stati eseguiti 7 tamponi su badanti arrivate da Paesi esteri, tutti negativi, e 25 tamponi a viaggiatori. Un solo caso di positività, emerso riconducibile a un cittadino indiano arrivato in Polesine di ritorno da un viaggio nel suo Paese. L’attenzione è alta e l’obiettivo è quello di mantenere il Polesine un luogo sicuro. È necessario adottare, e mantenere, comportamenti responsabili, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio e la disinfezione delle mani.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 53.948. Le persone sottoposte a tampone sono 23.885 e 416 il totale dei guariti. A oggi sono 117 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA